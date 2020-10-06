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Траты россиян на лечение зубов за год подскочили на 15% 

Прайм 1 час назад
Россияне потратились на лечение зубов
Фото: РИА Новости
Среднестатистический россиянин в третьем квартале 2020 года потратил на лечение зубов 6,4 тысячи рублей, а москвич — 11 тысяч рублей: по сравнению с прошлым годом траты выросли на 15% и 13% соответственно, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики компании проанализировали изменение потребительского поведения в сфере медуслуг за третий квартал 2020 года и сравнили результат с аналогичным периодом прошлого года.

"Средний чек покупки за одно посещение в категории "медицинские услуги" составил 2 819 рублей, что на 7% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении при этом вырос на 16%, а число покупок — на 9%. Средний чек покупки в категории "стоматология" составил 6 426 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении вырос на 23%, а число покупок — на 7%", — подсчитали аналитики.

Для сравнения, в Москве медуслуги в среднем обошлись в 6 112 рублей — это на 1% ниже, чем в прошлом году, и на 117% выше, чем в среднем по России. Продажи в деньгах выросли на 12%, а число покупок — на 14%.
На стоматологию москвичи в среднем потратили 11 050 рублей (на 13% больше, чем в прошлом году, и на 72% выше, чем в среднем по России). Объем продаж увеличился на 28%, а число покупок подскочило на 13%.
Аналитики выяснили, что средний чек затрат на медуслуги за одно посещение оказался выше всего в Тюменской области, Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Пермском крае (более 3,5 тысячи рублей). А средний чек затрат на стоматологию за одно посещение был выше всего в Камчатском крае, Сахалинской области, Москве, Санкт-Петербурге и Астраханской области (более 10 тысяч рублей).
Наибольшей популярностью у российских пациентов пользовались стоматологические услуги, лабораторные исследования, прием врача и МРТ (томография), а наиболее востребованными стоматологическими услугами стали лечение кариеса, пломбирование и восстановление целостности зубов.
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