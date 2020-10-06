Пенсионеры получили шанс на новые выплаты

«Просим вас предусмотреть доплату в размере МРОТ к заработной плате работающим пенсионерам, которые не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форме», — приводит RT выдержку из письма Хамзаева. Обращение направлено главе Минтруда РФ Антону Котякову.