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Россиянам объяснили риски при использовании банковских карт 

Lenta.ru 57 минут назад
Перечислены риски при использовании банковских карт
Фото: ТАСС
Роскачество объяснило россиянам риски, с которыми можно столкнуться при неправильном использовании банковских карт. Соответствующий доклад есть в распоряжении «Ленты.ру».
Авторы предупреждают, что CVV-код, указываемый на обратной стороне карты, не единственные сведения, которые не стоит сообщать посторонним. Также чревата передача имени и фамилии владельца платежного средства и срока его действия.
Обладая этими данными, злоумышленники могут воспользоваться картой при оплате товаров и услуг на некоторых ресурсах, например, в интернет-магазинах Amazon и Aliexpress, или в отдельных сервисах такси. Таким образом, все средства с карты могут быть израсходованы.
Также не стоит сохранять данные карты на сторонних сайтах — предпочтительнее вводить их каждый раз заново. Если они все же были скомпрометированы, следует оперативно связаться с банком и заблокировать карту.
Помимо этого, специалисты по кибербезопасности не советуют хранить все средства на одной карте. Наиболее оптимальный вариант — использовать отдельные карты для оплаты покупок в интернете и для сбережений. В качестве дополнительной меры предосторожности можно установить лимит по суточным расходам с одной карты — так мошенники не смогут потратить слишком много денег.
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Личный счет , Amazon , Lenta.ru
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