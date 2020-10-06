Россияне просрочили ипотеку на десятки миллиардов

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Совокупный объем «плохих» ипотечных кредитов в России к осени 2020-го достиг 76,68 миллиарда рублей, увеличившись почти на 5 процентов за год, следует из материалов ЦИАН , предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, в целом доля просроченной ипотеки стабильна — в настоящее время в целом по России она составляет 0,9 процента от всего объема задолженности по жилищным кредитам. На первичный рынок приходится 22 процента «плохих» ипотек.

«Несмотря на рекордные объемы задолженности по кредитам, их качество сохраняется на высоком уровне», — констатируют эксперты.

В разрезе отдельных регионов максимальная доля «просрочки» по ипотеке отмечена в Карачаево-Черкесии (4,3 процента от общего объема жилищных кредитов просрочены), Калининградской области (3,6 процента) и Северной Осетии (2,8 процента).

Как отмечают в ЦИАН, заемщики, выбирающие квартиру на первичном рынке, реже становятся неплательщиками: доля просроченной задолженности по таким кредитам составляет сегодня 0,4 процента. На вторичном рынке аналогичный показатель равен 1,1 процента.