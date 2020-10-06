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Россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей 

Lenta.ru 21 минуту назад
Россияне просрочили ипотеку на десятки миллиардов
Фото: ТАСС
Совокупный объем «плохих» ипотечных кредитов в России к осени 2020-го достиг 76,68 миллиарда рублей, увеличившись почти на 5 процентов за год, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».
По данным аналитиков, в целом доля просроченной ипотеки стабильна — в настоящее время в целом по России она составляет 0,9 процента от всего объема задолженности по жилищным кредитам. На первичный рынок приходится 22 процента «плохих» ипотек.

«Несмотря на рекордные объемы задолженности по кредитам, их качество сохраняется на высоком уровне», — констатируют эксперты.

В разрезе отдельных регионов максимальная доля «просрочки» по ипотеке отмечена в Карачаево-Черкесии (4,3 процента от общего объема жилищных кредитов просрочены), Калининградской области (3,6 процента) и Северной Осетии (2,8 процента).
Как отмечают в ЦИАН, заемщики, выбирающие квартиру на первичном рынке, реже становятся неплательщиками: доля просроченной задолженности по таким кредитам составляет сегодня 0,4 процента. На вторичном рынке аналогичный показатель равен 1,1 процента.
Ранее в октябре России предрекли ипотечный кризис. Он может начаться из-за растущих объемов выдачи кредитов, падения реальных доходов населения и роста цен на жилье, заявил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
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Личный счет , Недвижимость , Сергей Хестанов , ЦИАН , РАНХиГС , Lenta.ru
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