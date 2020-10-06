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Меры поддержки малого бизнеса в России распространили на самозанятых 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Меры поддержки бизнеса распространили на самозанятых
Фото: ТАСС
Правительство РФ распространило на самозанятых меры поддержки бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщила пресс-служба правительства.

"Самозанятые получат доступ к мерам поддержки, предусмотренным нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Теперь самозанятые смогут обратиться в центры "Мой бизнес" и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, бухучета, пройти обучающие курсы. Кроме того, им станут доступны займы до 1 миллиона рублей от государственных МФО, гарантийная помощь от фондов содействия кредитованию, а также льготная аренда коворкингов и бизнес-инкубаторов.
Также утверждено постановление, совершенствующее систему гарантийной помощи бизнесу.

"Согласно этому документу, Корпорация МСП будет ранжировать региональные гарантийные компании в зависимости от их финансового состояния и результатов деятельности. Ранг будет влиять на размер субсидии, которую получают регионы на поддержание работы таких организаций", — поясняет пресс-служба кабмина.

Отмечается, что принятые решения повысят эффективность господдержки, позволят предпринимателям получить необходимую консультационную и финансовую помощь, а значит — развить свой бизнес.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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