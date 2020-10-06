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Почему миллионам россиян урезали зарплаты 

Артём Кульша 2 часа назад
Почему миллионам россиян урезали зарплаты
Фото: РИА Новости
Заработные платы по меньшей мере 4,6 миллиона россиян снизились в апреле-июне из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» провела исследование на основе данных Росстата. Согласно его результатам, зарплаты 4,6 миллиона официально трудоустроенных граждан (6,2% от общей численности рабочей силы) снизились во втором квартале 2020 года.
Доходы 2,4 миллиона из них упали из-за того, что они брали отпуск без сохранения зарплаты, 1,23 миллиона — из-за того, что они работали неполное время, 948 тысяч — из-за того, что они находились в простое.
Согласно Трудовому кодексу, как сообщал «Рамблер», оклад при неполной занятости зависит от отработанного времени, работники в простое получают две трети или полную зарплату, а сотрудники в отпуске за свой счет — ничего не зарабатывают.
Андрей Пискунов из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» назвал практику неполной занятости вынужденной реакцией работодателей на ограничительные меры, введенные властями из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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Личный счет , Росстат
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