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Путин поручил подумать над индексацией пенсий работающим пенсионерам 

runews24.ru и ещё 12 1 час назад
Путин захотел индексировать пенсии
Фото: ТАСС
Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.
Об этом парламентарий заявил по итогам встречи Путина с руководителями фракций Госдумы.
В обоснование своей позиции о необходимости индексации Миронов заявил, что в поправке к Конституции о пенсионном обеспечении нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров.
Напомним, в новой норме речь идет об обязанности государства проводить индексацию не реже раза в год.
Пенсии этой категории пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Декларируемая причина — уменьшение дефицита Пенсионного фонда. Системная оппозиция — ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ — неоднократно вносила законопроекты о возобновлении выплат, но не получала одобрения «Единой России».
Глава Минфина Антон Силуанов обосновывал позицию властей таким образом: работающие пенсионеры не получают индексированную сумму, так как имеют доход в виде зарплаты.
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Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Сергей Миронов , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР , Минфин
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