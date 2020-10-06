Путин захотел индексировать пенсии

Об этом парламентарий заявил по итогам встречи Путина с руководителями фракций Госдумы

В обоснование своей позиции о необходимости индексации Миронов заявил, что в поправке к Конституции о пенсионном обеспечении нет разделения на работающих и неработающих пенсионеров.

Напомним, в новой норме речь идет об обязанности государства проводить индексацию не реже раза в год.

Пенсии этой категории пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Декларируемая причина — уменьшение дефицита Пенсионного фонда. Системная оппозиция — ЛДПР , «Справедливая Россия» и КПРФ — неоднократно вносила законопроекты о возобновлении выплат, но не получала одобрения «Единой России»