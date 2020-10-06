«Русское чудо»: россияне отказались от наличных 

Россияне попали в пятерку мировых лидеров по отказу от платежей наличными во время пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Boston Consulting Group (BCG).

Аналитики BCG составили свой рейтинг на основании показателя чистого изменения потребительских платежей наличными. Этот показатель рассчитывается так: из доли потребителей, более активно плативших наличными во время пандемии, вычитают долю потребителей, которые менее активно пользовались наличкой.

Первое место в рейтинге заняла Великобритания (— 62 процента), второй стала Канада (— 59 процентов), третьей — Австралия (— 53 процента). Россия и Румыния разделили четвертое место с показателем в — 48 процентов. Замыкают топ-5 Нидерланды (— 47 процентов).

Такие результаты для России объясняются «русским чудом», о котором впервые заговорили в 2018 году. За 2010-2018 годы в стране выявили 30-кратный рост числа безналичных платежей — с 5,8 до 172 в год на человека, таких результатов не показала ни одна из стран Европы.

Управляющий директор BCG Макс Хаузер отметил, что «русское чудо» усилилось, так как пандемия дала толчок развитию цифровых технологий.

Как сообщал «Рамблер», ранее заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что по итогам 2020 года доля безналичных розничных платежей в России может вырасти до 70 процентов.