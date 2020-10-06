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Бедных россиян хотят освободить от подоходного налога 

Павел Тиунов 1 час назад
Бедных россиян хотят освободить от подоходного налога
Фото: ТАСС
В России обсуждается вопрос о введении социального налогового вычета, сообщает «Российская газета». Речь идет о том, чтобы обеспечить россиян, получающих МРОТ, суммой на уровне прожиточного минимума.
Инициатива описана в генсоглашении между российскими профсоюзами и правительством РФ, которое уже поступило на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию. Экономист Александр Сафонов пояснил, что сегодня россиянин, получающий зарплату на уровне МРОТ, обязан еще уплатить подоходный налог. В результате человек получает на руки сумму ниже прожиточного минимума.
Сафонов подчеркнул, что в российскую практику налогообложения планируется ввести метод защиты низких доходов, который действует во многих развитых странах. В частности, речь идет о социальном налоговом вычете в размере прожиточного минимума трудоспособного населения.
Ранее, как сообщал "Рамблер", стало известно, что профильные министерства российского правительства обсуждают возможность создания в России Государственного алиментного фонда. Выплаты от государства предлагают направлять в семьи, где один из родителей оставил детей без поддержки.
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Комментарии 1
Личный счет , Александр Сафонов , Правительство РФ , "Российская газета"
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