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Россияне назвали сумму, за которую готовы работать 

Общественная служба новостей и ещё 2 40 минут назад
Россияне назвали сумму, за которую готовы работать
Фото: s-kuranty.ru
Компания IDF Eurasia провела опрос, по результатам которого стало известно, какую зарплату хотят получать за свою работу россияне.
35% опрошенных оценивают свою работу в 70-90 тысяч рублей, 29% согласны на сумму от 50 до 70 тысяч рублей, а 19% будут работать за зарплату менее 50 тысяч рублей.
Средняя зарплата в России подбирается к 50 тысячам рублей
Только 17% респондентов готовый трудится за 90 тысяч рублей и выше. Если зарплата будет ниже ожидаемой, только треть россиян согласиться на должность. 52% скорее откажутся от работы, которая не соответствует их финансовым запросам.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что на поддержку нуждающихся семей в 2021 году выделят почти 200 млрд рублей.
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