Россияне назвали сумму, за которую готовы работать 

Компания IDF Eurasia провела опрос, по результатам которого стало известно, какую зарплату хотят получать за свою работу россияне.

35% опрошенных оценивают свою работу в 70-90 тысяч рублей, 29% согласны на сумму от 50 до 70 тысяч рублей, а 19% будут работать за зарплату менее 50 тысяч рублей.

Только 17% респондентов готовый трудится за 90 тысяч рублей и выше. Если зарплата будет ниже ожидаемой, только треть россиян согласиться на должность. 52% скорее откажутся от работы, которая не соответствует их финансовым запросам.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что на поддержку нуждающихся семей в 2021 году выделят почти 200 млрд рублей.