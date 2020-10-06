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Кого могут уволить в ближайшее время 

Артём Кульша 2 часа назад
Кого могут уволить в ближайшее время
Фото: РИА Новости
Безработица будет расти на 1,5-2% в случае достижения целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает «Свободная пресса».
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», был утвержден паспорт национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В нем поставлена цель к 2024 году достичь ежегодного роста производительности труда на 5%. 22 сентября 2020-го первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов провел совещание по вопросу корректировки нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Самое забавное — в объявленной актуализации нацпроекта, которую иначе как признание в бездеятельности за прошлый и нынешний год расценивать нельзя», — сообщила сегодня «Свободная пресса».

Также издание спрогнозировало, что годовой пятипроцентный рост производительности труда, который подразумевает нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости», приведет к ежегодному увеличению «лишних русских», то есть росту безработицы, на 1,5-2% за счет сокращения рабочего времени. По версии «Свободной прессы», об этом свидетельствуют накопленные на Западе знания о взаимосвязи между безработицей и производительностью труда.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Белоусов , Правительство РФ
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