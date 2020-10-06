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Financial Times: рынок труда в России модернизируется под давлением пандемии 

Газета.Ru 1 час назад
России предрекли изменения на рынке труда
Фото: ТАСС
Массовый переход к удаленной работе дал для российских компаний новые возможности по найму сотрудников и экономии расходов. Об этом сообщает Financial Times, цитируя главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.
До этого года Альфа-Банк нанимал всех своих программистов, ИТ-разработчиков и дата сайентистов только в пяти городах, где у него есть региональные хабы, рассказал Верхошинский Financial Times. Но в этом году две трети новых сотрудников были наняты не в этих городах, причем многие из них даже без личной встречи с HR банка. Например, банк недавно открыл колл-центр в небольшом городе на юге России для 50 сотрудников. Только двое из них работают в общем офисе.
При этом из-за значительной разницы между зарплатами в Москве, в больших и малых городах, компании имеют возможность как сократить расходы на оплату труда, и при этом дать возможность работать тем специалистам, у которых поблизости нет подходящих вакансий. "В России развитие территорий во многом тормозится из-за огромных расстояний, — заявил Верхошинский. — Сейчас мы столкнулись с абсолютно новой реальностью. Естественно, мы также экономим деньги. Это беспроигрышная ситуация".
В настоящее время из 17 000 сотрудников Альфа-Банка, не работающих в его отделениях, почти все работают удаленно, из дома. В банке ожидают, что к концу следующего года лишь около трети сотрудников будут постоянно работать из офиса, а почти 25% не будут приходить в офис вообще.
По словам Верхошинского, удаленная работа оказалась очень эффективной: "В последние семь-восемь месяцев мы разработали больше новых продуктов, чем во всем 2019 году. Не было никаких потерь в продуктивности".
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Личный счет , Экономика , Альфа-банк , Financial Times
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