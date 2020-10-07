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Как не переплачивать за ЖКХ на удалёнке 

News.ru 44 минуты назад
Как не переплачивать за ЖКХ на удалёнке
Фото: ТАСС
С переходом части работников на удалёнку неизбежно вырастут расходы по оплате жилищно-коммунальных платежей. По оценкам экспертов, тем, кто будет работать из дома, платить по квитанциям придётся как минимум на 10% больше. NEWS.ru узнал, как уберечь свой кошелёк от дополнительных расходов.
Ситуация в сфере ЖКХ остаётся одной из самых злободневных и обсуждаемых тем в нашей стране, потому что касается она абсолютно каждого. Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц. И далеко не все потребители считают эту сумму обоснованной. Коронавирус и в этой области внёс свои коррективы. Ещё весной эксперты предупреждали, что расходы на «коммуналку» в период самоизоляции могут возрасти почти на треть. Сегодня часть сотрудников переведена на дистанционную работу, а это значит, что рост потребления электроэнергии и воды снова будет неизбежен. По оценке исполнительного директора Межрегиональной гильдии УК в ЖКХ Веры Москвиной, затраты на коммунальные услуги для этих людей вырастут минимум на 10%.
Вера Москвина (Директор Межрегиональной гильдии УК в ЖКХ):
Никаких иллюзий здесь быть не может. Что расходуется больше всего, когда мы находимся дома? Электричество и вода. Индивидуальные приборы учёта не обманешь. Сколько ты потратил воды, столько прибор и показал, сколько сжёг электричества, столько тебе и насчитал счётчик. Но эти расходы можно контролировать
В обязательном порядке установить приборы учёта
В отсутствии счётчиков мы платим по установленным нормативам, которые обычно значительно превышают реальный уровень расхода ресурса. Уже только по этой причине их установка поможет существенно сэкономить, считает эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бурняшев.
Дмитрий Бурняшев (эксперт по вопросам ЖКХ):
При отсутствии счётчиков и технической возможности их установки, начисление производится по нормативу и с повышающим коэффициентом. В итоге собственник платит в полтора раза больше норматива. И это ещё без сравнения с реальным потреблением.
Отказаться от использования «лишней» техники
По оценкам специалистов, при переходе на удалённую работу потребление электроэнергии может вырасти минимум на 30%. Свою роль в этом сыграет постоянно включённый компьютер. Работая из дома — фактически работаешь за станком. И тут ничего не поделаешь.
Зато можно отказаться от такой дурной привычки как использование телевизора в качестве фона. После шумного офиса трудиться в тишине непривычно и вот ты уже ищешь пульт, чтобы создать некую рабочую атмосферу. Придётся выбирать: либо телевизор, либо компьютер, — отметила Вера Москвина.
Рационально размещать крупную бытовую технику
Прежде всего, стоит убрать холодильник подальше от радиаторов и любых других источников тепла. В противном случае холодильник автоматически увеличит потребление электроэнергии, причём существенно.
Использовать двухрежимный сливной бачок
А ещё лучше — просто настроить его на малый расход воды (3 литра вместо 6). Как правило, мы даже не задумываемся сколько воды расходуется за один слив унитаза. Воспользовавшись данным советом, можно сократить такую статью расходов как водоотведение (отведение сточных вод) вдвое.
Установить многотарифный счётчик на электричество
Он позволит потребителю платить по двум разным тарифам в зависимости от времени суток. Днём тариф выше, а ночью, напротив, заметно ниже. В этом смысле будет выгоднее перенести все энергоёмкие процессы (например стирку) на ночное время. Исключение составит разве что уборка квартиры с помощью шумного пылесоса.
Если в субъекте РФ утверждён двухставочный (день-ночь) или трёхставочный (пик, полупик и ночь) тариф, то установка многотарифного счётчика существенно сэкономит бюджет семьи. Если же в регионе такой тариф отсутствует, то установка многотарифного счётчика будет бессмысленна: платить всё равно придётся по единому тарифу, — пояснил Дмитрий Бурняшев.
Используйте энергосберегающие лампочки и энергосберегающую технику
Замена нескольких лампочек на энергосберегающие позволит заметно снизить показания электросчётчика, равно как и покупка новой энергосберегающей техники взаимен старой. Такие приборы помечаются знаком «А+++» и являются самыми экономичными.
Платить по счетам ЖКХ картой с кешбэком
Не стоит упускать возможность воспользоваться выгодными условиями по кешбэкам, которые предлагают сегодня многие банки. По словам Дмитрия Бурняшева, сильно сэкономить не получится, однако данную рекомендацию можно рассматривать в качестве приятного бонуса.
Несмотря на всё вышесказанное, эксперты предупреждают: если не изменить свои привычки и стиль поведения, никакой экономии не случится.
Анатолий Вакуленко (аналитик ГК «ФИНАМ»):
Что толку в многотарифном счётчике на электричество, если у вас свет горит по всей квартире? Даже заменив лампы накаливая на энергосберегающие, правильно будет оставлять их гореть только там, где они необходимы. То же самое касается и систем водоснабжения: у вас не должно быть капающего крана в ванной и на кухне. Чтобы не тратить воды больше чем нужно, необходимо изменить режим её потребления. Главное, что нужно поменять — это наше собственное отношение к коммунальным ресурсам
Тем же людям, которым оплата услуг ЖКХ дорого обходится не из-за их образа жизни, а из-за низкой зарплаты, стоит обратиться за получением жилищной субсидии. По словам юриста, эксперта в области ТСЖ и ЖКХ Ольги Перминовой, немногие из тех, кому по закону полагается компенсация идут за ней, а зря. На возврат части потраченных денег на оплату коммунальных услуг могут рассчитывать те, у кого расходы по квитанциям превышают допустимую норму — 22% от дохода. В ряде регионов этот показатель меньше: в Москве — 10%, в Кемерово — 17%, Санкт-Петербурге — 14%.
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Личный счет , Дмитрий Бурняшев , Анатолий Вакуленко , Вера Москвина
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