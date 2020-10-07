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Россияне рассказали, какое увеличение зарплаты их устроит 

РИА Новости и ещё 8 45 минут назад
Россияне назвали желаемую зарплату
Фото: ТАСС
Топ-менеджеры и рабочие чаще представителей других профессий хотят повышения зарплат более чем в десять раз, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Говоря о том, во сколько раз должна быть увеличена их зарплата, чтобы она их устроила, 39% респондентов заявили об увеличении в 1,5-2 раза, 30% — в 2-3 раза, 12% — в 3-4 раза. Около 7% респондентов были бы довольны зарплатой, увеличенной менее чем в 1,5 раза.
При этом в группе специалистов, которых удовлетворил бы рост зарплаты более, чем в 10 раз, наибольшую долю составляют представители высшего менеджмента (6%) и рабочего персонала (7%). А представители сферы закупок и управления персонала даже не думают о таком увеличении зарплат.
При этом, говоря о том, как изменился уровень их зарплат по сравнению с началом 2020 года, 54% отметили, что не заметили изменений, 18% заявили о росте зарплаты, а 26% — о ее уменьшении.
Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.
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Личный счет , Недвижимость , Экономика , РИА Новости
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