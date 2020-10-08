ПФР призвал россиян определиться с накоплениями

Пенсионном фонде России рассказали, что нужно сделать ряду пенсионеров в срок до 1 декабря 2020 года. Речь идет о пенсионных накоплениях граждан.

Отмечается, что до конца года россиянам нужно подать заявление о выборе страховщика пенсионных накоплений. Дело в том, что те граждане, у которых формируется накопительная пенсия в ПФР (это люди 1967 года рождения и моложе), могут каждый год менять компанию без риска потерять инвестиционный доход. Но нужно подать заявление в ПФР.

В ведомстве предупредили, что тем, у кого накопления находятся в негосударственных пенсионных фондах, нужно быть внимательнее. Они могут менять страховщика только раз в пять лет. Заявление же нужно подать до 31 декабря, а чтобы перейти из НПФ в ПФР — до 1 декабря, пишет Primpress.