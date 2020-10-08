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Россиян призвали разобраться с пенсионными накоплениями до 1 декабря 

РИА «ФедералПресс» и ещё 7 2 часа назад
ПФР призвал россиян определиться с накоплениями
Фото: ТАСС
В Пенсионном фонде России рассказали, что нужно сделать ряду пенсионеров в срок до 1 декабря 2020 года. Речь идет о пенсионных накоплениях граждан.
Отмечается, что до конца года россиянам нужно подать заявление о выборе страховщика пенсионных накоплений. Дело в том, что те граждане, у которых формируется накопительная пенсия в ПФР (это люди 1967 года рождения и моложе), могут каждый год менять компанию без риска потерять инвестиционный доход. Но нужно подать заявление в ПФР.
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В ведомстве предупредили, что тем, у кого накопления находятся в негосударственных пенсионных фондах, нужно быть внимательнее. Они могут менять страховщика только раз в пять лет. Заявление же нужно подать до 31 декабря, а чтобы перейти из НПФ в ПФР — до 1 декабря, пишет Primpress.
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Личный счет , Маленькая пенсия , Новые налоги , Пенсионный фонд РФ
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