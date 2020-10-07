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Аналитики зафиксировали сокращение трат россиян 

News.ru 2 часа назад
Аналитики зафиксировали сокращение трат россиян
Фото: News.ru
На фоне нарастания случаев заражения коронавирусом россияне стали пока незначительно, но всё же меньше тратить. Об этом свидетельствуют данные, проведённые исследовательским холдингом.
Недельный средний чек на неделе с 28 сентября по 4 октября сократился на 2 рубля по сравнению с предшествовавшей неделей и составил 558 рублей, проинформировали аналитики.
Впрочем, в годовом выражении средний чек, напротив, увеличился на 12 рублей, передаёт RNS.
Эксперты отметили, что траты остаются на относительно невысоком уровне уже вторую неделю подряд. При этом рост по отношению к прошлому году вызван, как они полагают, волатильностью чека на аналогичной неделе прошлого года, а не началом положительной динамики.
Ранее NEWS.ru писал, что во время пандемии российские жительницы стали больше снимать наличных в банкоматах, чем мужчины. При этом выросли как частота получения наличных, так и сумма.
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