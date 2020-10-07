Названы последствия индексации пенсий работающим

Татьяна Малева. Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам невозможно объяснить с точки зрения Конституции, поскольку по закону все люди равны, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

По словам Малевой, само разделение пенсионеров на работающих и неработающих вносит сумятицу в пенсионную систему. Она отметила, что пенсионная формула должна быть прозрачной, чтобы каждый человек смог сам умножить коэффициенты и посчитать свою пенсию. При этом в течение одного года пенсионер может менять статус с работающего на неработающего — и за каждый период пенсию приходится пересчитывать заново.

«На самом деле, была глубокая асимметрия. Дело в том, что считалось, что работающему пенсионеру не надо индексировать (пенсию — ред.), поскольку у них есть заработная плата, и это компенсирует в значительной степени риски бедности среди пенсионеров. Но на самом деле, если мы посмотрим на профиль работающих пенсионеров, мы придем к парадоксальному выводу, что это небогатые люди», — сказала Малева агентству «Прайм».

По ее словам, работа позволяет пенсионерам сложить небольшую зарплату с небольшой пенсией и на эти деньги прожить. При этом индексация пенсий работающим пенсионерам, которую вновь начали обсуждать в правительстве, не демотивирует их работать, считает эксперт.