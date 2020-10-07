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Эксперт назвал последствия индексации пенсий работающим 

Вероника Полынина 2 часа назад
Названы последствия индексации пенсий работающим
Фото: ТАСС
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам невозможно объяснить с точки зрения Конституции, поскольку по закону все люди равны, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
По словам Малевой, само разделение пенсионеров на работающих и неработающих вносит сумятицу в пенсионную систему. Она отметила, что пенсионная формула должна быть прозрачной, чтобы каждый человек смог сам умножить коэффициенты и посчитать свою пенсию. При этом в течение одного года пенсионер может менять статус с работающего на неработающего — и за каждый период пенсию приходится пересчитывать заново.

«На самом деле, была глубокая асимметрия. Дело в том, что считалось, что работающему пенсионеру не надо индексировать (пенсию — ред.), поскольку у них есть заработная плата, и это компенсирует в значительной степени риски бедности среди пенсионеров. Но на самом деле, если мы посмотрим на профиль работающих пенсионеров, мы придем к парадоксальному выводу, что это небогатые люди», — сказала Малева агентству «Прайм».

По ее словам, работа позволяет пенсионерам сложить небольшую зарплату с небольшой пенсией и на эти деньги прожить. При этом индексация пенсий работающим пенсионерам, которую вновь начали обсуждать в правительстве, не демотивирует их работать, считает эксперт.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение комитета Госдумы по труду законопроекты о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, однако комитет рекомендовал их отклонить.
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Комментарии 2
Личный счет , Антон Силуанов , Татьяна Малева , Госдума , Минфин , РАНХиГС
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