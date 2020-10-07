Важные для россиян продукты рекордно подорожали

В России стремительно растут цены на сахар и подсолнечное масло, следует из статистики Росстата

За период с 29 сентября по 5 октября сахар-песок подорожал в среднем по России на 4,6%. В Псковской области и Кабардино-Балкарской республике сахар подорожал на 11,5% и 11,0% соответственно. Еде в 22 субъектах РФ цены выросли более чем на 6%.

Также за этот период заметно подорожало подсолнечное масло. В 15 регионах рост составил более 3%. В Карачаево-Черкесской Республике и Новосибирской области масло подорожало на 9,1% и 7% соответственно.

По сравнению с концом декабря 2019 года цены на сахар к 5 октября выросли на 37,5%. Подсолнечное масло подорожало к концу прошлого года на 8,4%.

Кроме того, Росстат зафиксировал рост цен на куриные яйца (1,2%), мороженую рыбу (0,6%), гречневую крупу (0,4%), а также говядину, полукопченую колбасу, мясные консервы для детского питания, маргарин и жирный творог (все на 0,2%).

Снижение цен отмечено в сегменте плодовоовощной продукции. Более всего подешевели яблоки (3,1%), морковь — (2,5%) и, белокочанная капуста (2,0%).