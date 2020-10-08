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Большинство россиян считает, что зарплаты на «удаленке» не должны меняться 

Газета.Ru 2 часа назад
Россияне высказались о зарплатах на «удаленке»
Фото: ТАСС
Зарплаты на удаленной работе должны оставаться неизменными или расти в связи с ростом коммунальных платежей, считают 96% россиян. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.
По мнению 50% респондентов, "удаленка" не является поводом для изменения зарплаты. Еще 46% заявили, что оплату труда нужно увеличивать, так как растут расходы на коммунальные платежи, интернет и мобильную связь. При этом 4% опрошенных думают, что платить можно меньше из-за падения эффективности работы и сокращения рабочего дня.
Исследование также показало, что 72% работодателей не стали переводить сотрудников на "удаленку" из-за роста заболеваемости коронавирусом, 14% отправили работать из дома только часть сотрудников, еще 9% разрешили работникам самим выбирать, откуда работать. О полном переходе на дистанционный режим работы заявили только 5% респондентов.
Опрос проводился в октябре 2020 года среди 4,5 тысячи трудоспособных россиян старше 18 лет из разных регионов страны.
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