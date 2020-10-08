Хорошее позади: девальвация обесценит накопления россиян 

Накопления россиян обесценятся, а самим гражданам придется больше работать, чтобы поддерживать текущий уровень жизни, заявил экономист Михаил Хазин . Эксперт полагает, что к такому исходу приведет девальвация рубля, сообщает Deita.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что девальвация, по мнению российских властей, единственный выход из сложившейся экономической ситуации, когда приходится «латать дыры в бюджете». При этом покупательская способность российской нацвалюты сильно снизится, считает Хазин. Как следствие накопления россиян будут постепенно обесцениваться, а товары на магазинных полках — дорожать. В результате, чтобы сохранить уровень жизни, гражданам придется тратить больше денег и, соответственно, больше работать.

«Хорошие времена позади», — подчеркнул Хазин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», экономист Сергей Глазьев нашел «американский след» в падении рубля. Он подчеркнул, что российская нацвалюта в настоящий момент отдана на откуп спекулянтам из США, которые действуют по указке федеральных властей.

По мнению эксперта, не исключено, что руководство США отдало приказ обрушить рубль из-за того, что Москва не позволила Вашингтону совершить госпереворот в Белоруссии.