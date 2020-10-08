ЦБ предупредил россиян о новых рисках 

Глава департамента банковского надзора Центробанка Александр Данилов заявил, что на ипотечном рынке может произойти перегрев, если программу льготной ипотеки продлят и наступит новый кризис. Об этом сообщает «Прайм».

Пока, по словам Данилова, в ЦБ не опасаются «пузыря» на ипотечном рынке.

«Прайм» отмечает, что летом об угрозе возникновения «пузыря» говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев . По его мнению, произойти это может из-за субсидирования государством ипотечных ставок: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Она действуют с апреля по 1 ноября.

«Пока волноваться не стоит. В рамках программы по состоянию на начало сентября было выдано около 400 миллиардов рублей при общем лимите 900 миллиардов рублей», — отметил Данилов.

По его словам, это не слишком много, учитывая, что ипотечный портфель банков составляет около 8,5 триллиона рублей.

«Но, конечно, если будет принято решение о продлении программы и увеличении лимита, то надо будет смотреть», — подчеркнул он.

Риски связаны с быстрым ростом объемов выдачи кредитов, которые ведут к скачку цен на жилье. Когда программа закончится, спрос на квартиры и цены упадут.

«Если в этот момент произойдет очередной кризис, когда у людей упадут доходы, то кредитные риски для банков могут существенно вырасти», — заключил Данилов.

Как писал «Рамблер», в начале лета в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) заявили о рекордно высоком уровне отказов по льготной ипотеке. Сообщалось, что банки отказывают в выдаче кредитов клиентам, работающим в компаниях из сфер, которые особенно пострадали во время пандемии.

Однако есть и позитивные данные по льготным ипотечным кредитам: каждая шестая сделка на рынке новостроек регистрируется именно по программе государственного субсидирования ставок.