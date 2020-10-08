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В Думе рассказали, когда работающим пенсионерам могут повысить пенсии 

Прайм 58 минут назад
Индексировать пенсии работающим пенсионерам можно будет начиная с 2021 года, если такие расходы будут заложены в бюджет, сообщила в четверг пресс-служба лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова.
Ранее на встрече с лидерами думских фракций президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал поручение правительству проработать вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

"Если правительство подготовит справедливые, правильные и правовые предложения во исполнение поручения президента, то, конечно, мы найдем эти деньги и Госдума проголосует за это. Единственно правильным решением будет рассмотреть этот вопрос при рассмотрении бюджета на 2021 год", — приводит пресс-служба заявление лидера фракции.

По данным Миронова, правительство должно ответить президенту в течение ближайших двух-трех недель, в таком случае решение о выделении средств может быть принято в рамках второго чтения бюджета. Глава СР также выразил уверенность, что деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам найдутся.

"Мы покажем, где можно дополнительно взять деньги", — отметил лидер фракции.

По словам председателя СР, "было бы справедливо, если бы была проведена не просто индексация, а выплачены долги, накопившиеся с 2016 года, когда прекратили повышать пенсии работающим пенсионерам".
Названы условия выплаты «фантастических пенсий»
Также Миронов напомнил, что "самым главным правовым основанием" для индексации пенсий являются поправки в Конституцию РФ, которые были приняты в июле 2020 года и в которых "нет деления пенсионеров на работающих и неработающих".
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Личный счет , Видео , Сергей Миронов , Владимир Путин , Госдума , Справедливая Россия
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