Россиян ждут массовые увольнения 

Каждая пятая компания в России к концу года планирует сокращение штата сотрудников, сообщают «Известия». Предприниматели опасаются введения очередного пакета ограничительных мер из-за второй волны коронавируса.
Специалисты сервиса HH.ru провели опрос, в ходе которого выяснили, что 22% российских работодателей планирует уволить часть сотрудников. Главным условием для сокращения является сложная ситуация на рынке труда из-за второй волны коронавируса. По словам экспертов, речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса.
На сокращение штата предпринимателей могут вынудить очередные ограничительные меры, отметила директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, перевод сотрудников на дистанционную работу сулит компаниям большие убытки, поэтому бизнесмены скорее согласятся на увольнение части работников.
«Сейчас начнутся и отправки в отпуск без содержания. Ведь в большинстве организаций невозможно организовать удаленную работу», — пояснила она.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил, что россиян, которые остались без работы в период пандемии, необходимо «адресно поддержать».