Россиян ждут массовые увольнения 

Специалисты сервиса HH.ru провели опрос, в ходе которого выяснили, что 22% российских работодателей планирует уволить часть сотрудников. Главным условием для сокращения является сложная ситуация на рынке труда из-за второй волны коронавируса. По словам экспертов, речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса.