Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.80
$
78.04
91.61
91.90
Прогноз
12.10 – 19.10
$
77.00
91.25
Индексы и котировки Brent
42.49
–0.12 Золото
1891.49
+0.03 РТС
1143.95
–2.11
Динамика валют
EUR / USD
08.10
1.1762
+0.0102
23.09
1.1660
05.10
27.09
13.09

Россиян ждут массовые увольнения 

Павел Тиунов 40 минут назад
Россиян ждут массовые увольнения
Фото: ТАСС
Каждая пятая компания в России к концу года планирует сокращение штата сотрудников, сообщают «Известия». Предприниматели опасаются введения очередного пакета ограничительных мер из-за второй волны коронавируса.
Специалисты сервиса HH.ru провели опрос, в ходе которого выяснили, что 22% российских работодателей планирует уволить часть сотрудников. Главным условием для сокращения является сложная ситуация на рынке труда из-за второй волны коронавируса. По словам экспертов, речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса.
На сокращение штата предпринимателей могут вынудить очередные ограничительные меры, отметила директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее словам, перевод сотрудников на дистанционную работу сулит компаниям большие убытки, поэтому бизнесмены скорее согласятся на увольнение части работников.

«Сейчас начнутся и отправки в отпуск без содержания. Ведь в большинстве организаций невозможно организовать удаленную работу», — пояснила она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил, что россиян, которые остались без работы в период пандемии, необходимо «адресно поддержать».
Видео дня. Какие продукты подорожали в сентябре
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , РАНХиГС , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Нефть дешевеет на 1%
Нефть дешевеет на 1%
Ждать ли резкого подорожания картофеля?
Ждать ли резкого подорожания картофеля?
Уилл Смит предложил пожить в особняке из сериала
Уилл Смит предложил пожить в особняке из сериала
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
США готовят замену доллару
02:51
США готовят замену доллару
Экономика
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение