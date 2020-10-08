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Раскрыты способы сэкономить на услугах ЖКХ 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыты способы сэкономить на услугах ЖКХ
Фото: ТАСС
Платить меньше за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно, если экономить непосредственно на самой услуге оплаты и беречь ресурсы. Полный список лайфхаков опубликован на сайте Мосжилинспекции.
Как отмечают эксперты, существует достаточно много способов снижения платежей за ЖКУ. В первую очередь необходимо учитывать место и способ оплаты: так, при оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссии меньше, чем через оператора, некоторые банки вообще не берут комиссию.
Также нужно исключить из единого платежного документа плату за радиоточку и коллективную антенну, если телевизор работает через интернет. Согласно раскрытым данным, отказ от этих услуг позволит экономить более 300 рублей в месяц.
Эффективным будет и разумное потребление коммунальных ресурсов: воды, тепла, электричества, газа, отмечают специалисты. Лучший инструмент контроля в данном случае — счетчики. На электричество нужно ставить многотарифный счетчик, по нему ночью электричество в разы дешевле, указывают в Мосжилинспекции. Там признают, что, к сожалению, не везде можно установить счетчик на отопление.
Эксперты также рекомендуют оперативно устранять разного рода протечки и выключать из розеток технику, имеющую подсвеченные кнопки включения. Каждая такая кнопка в среднем потребляет 0,5 Квт электроэнергии в год, подчеркивают они. Кроме того, сэкономить на ЖКУ можно за счет установки энергосберегающих ламп, датчиков движения для включения света, покупки энергосберегающей бытовой техники.
В Мосжилинспекции рекомендуют добиваться полной загрузки стиральной машины, правильно устанавливать холодильники, использовать посудомоечную машину и следить за состоянием электрочайника, поскольку накипь тоже увеличивает расход ресурсов.
Ранее сообщалось, что во втором полугодии 2020-го плата за жилищно-коммунальные услуги для российских граждан в среднем по стране увеличится не более чем на 4 процента.
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