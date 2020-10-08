Россияне перестали бояться кризиса 

Госстатистика зафиксировала небольшой рост потребительской уверенности россиян. В целом он связан не с увеличением числа оптимистично настроенных граждан, а с уменьшением числа пессимистов и ростом количества тех, кто оценивает будущее нейтрально.

Однако, пишут "Ведомости", позитивные данные Росстата оказались полной неожиданностью для аналитиков. До этого, напоминает газета, в сентябре о снижении потребительской активности и потребительских настроений говорили и чиновники, и экономисты. Так, в информационно-аналитическом комментарии ЦБ по экономике отмечалось, что восстановление потребительской активности в августе существенно замедлилось, а в сентябре она вошла в стагнацию на фоне исчерпания эффектов отложенного спроса. В бюллетене "Комментарии о государстве и бизнесе" экономисты Центра развития ВШЭ подчеркивали: в августе Россия начала готовиться ко второй волне кризиса — потребление россиян перестало расти, а безработица достигла 6,4%. По последним данным Сбербанка, расходы домохозяйств в июле — сентябре демонстрировали околонулевую динамику по сравнению с прошлым годом, однако в конце сентября — начале октября стали снижаться.

Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов считает, что люди свыклись с кризисной ситуацией и уже не обращают внимания на пессимистичные прогнозы.

"У человека есть такая особенность: чем больше его пугают, тем меньше он на это обращает внимание, — объясняет он. — Привыкает и уже не замечает. Тем более что, несмотря на апокалиптические прогнозы начала режима самоограничения, ничего совсем уж плохого для экономики страны и для жизни простых граждан не произошло".

По мнению Строганова, в связи с нестабильностью ситуации россияне сейчас в основном придерживаются консервативной модели потребления и этот тренд сохранится как минимум до конца года.

"Однако, как показывает опыт, при достаточно небольших изменениях в положительную сторону потребители сразу перестраиваются на модель больших трат и более частого потребления благ", — подчеркивает эксперт., цитируемый "Ведомостями".

"Существенное улучшение в III квартале потребительских настроений — еще не повод для большой радости. Здесь виден эффект подавленного настроения во II квартале и достаточно быстрого выхода из первой волны коронавируса и связанных с ней ограничений, — считает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах . — Скорее всего, в ближайшее время индекс потребительской уверенности будет стабильным".

При этом экономист отмечает, что наибольший прирост потребительских настроений зафиксирован среди самой платежеспособной группы россиян среднего возраста.