Семьи с детьми получат новые выплаты

Ежемесячные денежные выплаты российским семьям одобрили в правительстве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В ходе заседания кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что российские регионы получат на эти цели около 10 миллиардов рублей.

По его словам, помощь семьям с детьми является важнейшей заботой государства и осуществляется по прямому поручению президента страны.

Таким образом, как отметил глава правительства, свыше миллиарда рублей отправят в регионы на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, и почти 9 миллиардов рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.