Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
89.42
$
77.55
91.02
91.25
Прогноз
12.10 – 19.10
$
79.30
90.82
Индексы и котировки Brent
43.27
+0.25 Золото
1907.22
–0.07 РТС
1143.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.1772
+0.0100
24.09
1.1672
06.10
28.09
14.09

Семьи с детьми получат выплаты от правительства 

Deita.ru и ещё 1 4 часа назад
Семьи с детьми получат новые выплаты
Фото: Deita.ru
Ежемесячные денежные выплаты российским семьям одобрили в правительстве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
В ходе заседания кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что российские регионы получат на эти цели около 10 миллиардов рублей.
По его словам, помощь семьям с детьми является важнейшей заботой государства и осуществляется по прямому поручению президента страны.
Таким образом, как отметил глава правительства, свыше миллиарда рублей отправят в регионы на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, и почти 9 миллиардов рублей пойдут на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.
Ранее о том, что пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены 3,5 миллионам детей в возрасте от трёх до семи лет заявила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
Видео дня. Россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей
Deita.ru: последние новости
Накопления «обнулятся»: Делягин озвучил прогноз по ситуации в экономике Накопления «обнулятся»: Делягин озвучил прогноз по ситуации в экономике Хорошие времена позади: Хазин объяснил, что будет с накоплениями россиян Хорошие времена позади: Хазин объяснил, что будет с накоплениями россиян Скорая помощь спасает приморцев от COVID-19 Скорая помощь спасает приморцев от COVID-19
Личный счет , Ольга Баталина , Михаил Мишустин , РИА "Дейта" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Путин захотел индексировать пенсии
Путин захотел индексировать пенсии
Киев «газует» назад: Украина вернулась к России
Киев «газует» назад: Украина вернулась к России
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
США готовят замену доллару
02:51
США готовят замену доллару
Экономика
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть