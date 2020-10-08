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Озвучены условия возврата государством долгов по «советским» вкладам и облигациям 

Свободная пресса 1 час назад
Россиянам назвали условия возврата советских вкладов
Фото: РИА Новости
Обсуждая с «СП» вероятность возврата населению банковских вкладов, сделанных во времена СССР, экс-руководитель Центра изучения политической культуры (ЦИПК) КПРФ Сергей Васильцов отметил:

— Теоретически такое возможно, как вторичное явление опять же чисто теоретического возврата к нормальному обществу и нормальной жизни. Само по себе такое решение принято быть не может. Для того, чтобы это произошло, у власти должны оказаться люди с другой психологией, не «ельцинского» типа. Ведь у нас происходит абсолютно сумасшедшая вещь — по каждому поводу, включая ситуацию с коронавирусом, выдается 3-5, а то и больше версий происходящего и указаний к действию. Сегодня сказали одно, а завтра — диаметрально противоположные прогнозы, оценки и рекомендации. Так очень трудно будет не только старинные государственные долги возвращать, но и вообще в жизненной текучке хоть как-то плыть.

Напомним, ранее «СП» сообщала о том, что размер внутреннего государственного долга России по «советским» вкладам в пересчете на нынешний курс рубля достиг 50 триллионов рублей.
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Комментарии 1
Личный счет , КПРФ
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