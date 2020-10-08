Россиянам назвали условия возврата советских вкладов

— Теоретически такое возможно, как вторичное явление опять же чисто теоретического возврата к нормальному обществу и нормальной жизни. Само по себе такое решение принято быть не может. Для того, чтобы это произошло, у власти должны оказаться люди с другой психологией, не «ельцинского» типа. Ведь у нас происходит абсолютно сумасшедшая вещь — по каждому поводу, включая ситуацию с коронавирусом, выдается 3-5, а то и больше версий происходящего и указаний к действию. Сегодня сказали одно, а завтра — диаметрально противоположные прогнозы, оценки и рекомендации. Так очень трудно будет не только старинные государственные долги возвращать, но и вообще в жизненной текучке хоть как-то плыть.