В России пересмотрят систему выплаты пособий 

Глава Росстата Павел Малков заявил, что создание социального казначейства в сочетании с переписью населения позволят начислять россиянам пособия по-новому. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Издание отметило, что некоторые пособия в России получают люди, «которых нельзя отнести к нуждающимся». Малков в ответ заявил, что проект социального казначейства поможет совершить такой же «прорыв в мире соцподдержки», какой совершили МФЦ в сфере госуслуг.

«Социальное казначейство фокусируется на адресной помощи, то есть государство будет знать, кому, когда и в каком объеме необходимо помогать», — объяснил он.

Глава Росстата добавил, что данные переписи позволят нарисовать портрет страны и станут базой для принятия управленческих решений. В итоге, по его словам, государства будет знать, как распределять деньги и помощь, а люди будут лучше осведомлены о том, на какую господдержку они могут рассчитывать.

Как писал «Рамблер», создание социального казначейства вошло в проект общенационального плана по восстановлению экономики. Принципы работы такого казначейства впервые были опробованы при назначении детских выплат в десять тысяч рублей.