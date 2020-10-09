50 американцев оказались богаче половины жителей США

Около 50 самых состоятельных американцев владеют почти тем же состоянием, что и половина населения страны. Об этом пишет Bloomberg.

Состояние одного процента богатейших людей США оказалось равно 34,2 триллиона долларов, при этом 165 миллионов американцев владеют лишь 2,08 триллиона долларов. 50 самых богатых людей суммарно разбогатели на 339 миллиардов долларов за год. Пандемия коронавируса увеличила неравенство в США, считают эксперты.

Подавляющее большинство американцев не извлекают выгоду из роста цен на акции, добавляют аналитики. Поколение, родившееся в период с 1981 по 1996 год, контролирует лишь 4,6 процента богатства в США, несмотря на то, что они являются главной рабочей силой.

Ранее стало известно, что чистая стоимость активов американских семей и некоммерческих групп США достигла исторического максимума во втором квартале 2020 года. Показатель благосостояния подскочил на 6,8 процента (до 118,96 триллиона долларов). Это на 380 миллиардов долларов больше, чем на конец 2019 года.