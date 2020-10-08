Украинцы оказались за чертой бедности

Уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова

«Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, на Украине наблюдается такое явление как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости», — передает ТАСС ее слова.

Она подчеркнула, что более четверти украинцев находится за чертой бедности.

Также Денисова добавила, что прожиточный минимум на Украине составляет около 75 долларов на одного человека в месяц, а минимальная зарплата в стране — 176 долларов. При этом в стране на 24% выросла задолженность по выплате зарплаты, на данный момент долг составляет 200 млн долларов.

По ее словам, неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. Так, пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Денисова допустила, что проблема бедности усилилась в условиях распространения коронавируса ростом уровня нищеты и безработицы, а также отсутствием надлежащего социального обеспечения лиц с инвалидностью и малообеспеченных граждан, ограничением доступа к дистанционному онлайн-обучению большинства детей из малообеспеченных семей.