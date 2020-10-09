Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
89.42
$
77.55
91.02
91.25
Прогноз
12.10 – 19.10
$
79.30
90.82
Индексы и котировки Brent
43.27
+0.25 Золото
1907.22
–0.07 РТС
1143.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.10
1.1772
+0.0100
24.09
1.1672
06.10
28.09
14.09

«ЕР» подготовила предложения о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам 

ТАСС 1 час назад
Предложены сценарии индексации пенсии работающим
Фото: РИА Новости
Фракция партии "Единая Россия" в Госдуме подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в правительство РФ. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

"Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента", — сказал Исаев.

По его словам, инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.

"В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения", — пояснил парламентарий.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы поддержал лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. Как сообщил ТАСС Миронов по итогам встречи, глава государства дал поручение кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.
Согласно изменениям в конституции, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При этом в основном законе не уточняется, касается ли указанная норма работающих пенсионеров.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и ряд сенаторов неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий и вносили соответствующие законопроекты, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.
Видео дня. Россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей
ТАСС: последние новости
Котяков заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума Котяков заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума Путин: над индексацией пенсий с точки зрения социальной справедливости еще надо работать Путин: над индексацией пенсий с точки зрения социальной справедливости еще надо работать Власти Петербурга выделят 18 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии Власти Петербурга выделят 18 млрд рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии
Комментарии 12
Личный счет , Сергей Миронов , Владимир Путин , Андрей Исаев , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Россиян предостерегли от хранения сбережений в рублях
Россиян предостерегли от хранения сбережений в рублях
Российский олигарх обратился за помощью к США
Российский олигарх обратился за помощью к США
Названа единственная процветающая страна Европы
Названа единственная процветающая страна Европы
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
США готовят замену доллару
02:51
США готовят замену доллару
Экономика
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
03:21
«Нечего терять»: экономике России вынесли приговор
Экономика
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
00:45
Война в Карабахе «убивает» нефть и газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть