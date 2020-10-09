Названы главные ошибки россиян в условиях кризиса

Россиянам посоветовали отказаться от покупки валюты и игр на бирже, чтобы сохранить деньги в кризис. Вместо этого эксперты рекомендуют взвешенно оценивать свои нужды и грамотно планировать бюджет.

Покупать валюту и держать ее на счетах — бессмысленно, считают экономисты.

«Люди бегут менять рубли в надежде сохранить сбережения. Правда, делают это когда профессионалы уже избавились от валюты. Происходит снижение ожиданий ослабления рубля, что приводит к убыткам», — рассказал News.ru эксперт по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

Специалисты добавляют, что скупающие валюту россияне играют против ЦБ , который старается сбить курс доллара и евро.

Играть на бирже, не разбираясь в ее тонкостях, также не стоит, заявляют финансисты. Они предупреждают, что зарабатывать таким методом могут только профессионалы, а другие просто потеряют свои средства. При этом держать деньги «под подушкой» или на рублевых вкладах не стоит из-за обесценивания рубля, отмечают профессионалы.

В сложившейся ситуации выгоднее всего не удерживать деньги, а тратить их, подчеркнул Зайченко. Покупательская способность — один из ключевых факторов состояния экономики, напомнил он. Эксперт советует тратить деньги с умом, но решиться на нужные покупки, которые планировались заранее. Экономист рекомендует не затягивать с приобретениями, так как цены в магазинах могут подняться, и советует искать акции и выгодные предложения.