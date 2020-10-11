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Экономист объяснил, почему власти индексируют пенсии работающим пенсионерам 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
«Заглушая боль»: объяснена цель индексации пенсий
Фото: News.ru
Профессор Высшей школы экономики Евгений Гонтмахер заявил, что решение российских властей о приостановке индексации пенсий работающим пенсионерам было ошибочным. По его словам, тогда, в 2016 году, правительство хотело сэкономить средства и снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда.
В итоге почти треть работающих пенсионеров либо перестала работать, либо ушла в теневой сектор. Соответственно, работодатели перестали платить за них взносы в ПФР. В 2020 году властям пришлось успокаивать население, потерявшее из-за пандемии доходы и работу, отметил Гонтмахер в интервью MK.RU. Он считает, что у работающих пенсионеров «вызрел достаточно мощный импульс недовольства».

Так что возвращение индексации — это некая социально-политическая терапия. Государство действует так, как привыкло — оно как бы капает из пипетки на те или иные проблемные точки, заглушая боль, — пояснил экономист.

Он добавил, что анонсированная властями возможная индексация будет некой формой «восстановления справедливости».

Людям нужно вернуть то, чего их лишили четыре года назад, то есть приравнять работающих пенсионеров ко всем остальным и ежегодно индексировать им пенсии, — подчеркнул Гонтмахер.

По его мнению, если работающим пенсионерам вернут индексацию, то выплаты в новом размере они смогут получать с 2021 года. На первых порах бюджету индексация обойдётся в 300–400 млрд рублей в год, уверен экономист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению экспертов, сейчас идёт бюджетный процесс, в том числе согласовывается и бюджет ПФР, внесённый в Госдуму 30 сентября. К тому же началась вторая волна эпидемии коронавируса, поэтому актуальность раздачи денег для поддержания потребительского спроса вернулась в политическую повестку, а значит, есть шанс возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Комментарии
Личный счет , Цена на нефть , Маленькая пенсия , Прогноз эксперта , Работающие пенсионеры , Евгений Гонтмахер , Пенсионный фонд РФ , Госдума , ВШЭ , Московский комсомолец
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