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Работу Пенсионного фонда России хотят изменить 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
Пенсионный фонд получит новые права
Фото: ТАСС
Правительство России выступило с инициативой о наделении Пенсионного фонда новым правом, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Члены кабинета министров предлагают дать ведомству возможность вести статистический учёт и публиковать собранные данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Изменения в работе ПФР предстоит обсудить депутатам Госдумы.
Отмечается, что речь идёт о статистике, касающейся страховых взносов граждан, их пенсий, пособий, выплат, а также данных об объёмах поддержки престарелых и нетрудоспособных россиян со стороны органов социальной защиты.
Предполагается, что новые права Фонда позволят обеспечить оперативное формирование официальной статистически по максимально широкому кругу показателей, характеризующих положение огромного количества российских граждан.
На данный момент информация, публикуемая ПФР, не имеет статуса данных официальной статистики.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Правительство РФ , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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