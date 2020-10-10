Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты 

Знание номера карты не дает мошенникам возможность увести деньги у жертвы. Поэтому они пытаются разузнать остальные данные с помощью социальной инженерии. Об этом агентству «Прайм» рассказал представитель Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов

«Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например, очно, по телефону или через e-mail, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации», — сказал Сизов.

По его словам, невозможны операции с использованием только номера карты. Необходимы реквизиты, CV-кода, даты действия карты, код, присланный в СМС и т.д.. Поэтому злоумышленники стараются войти к жертве в доверие и получить все недостающие данные для последующего хищения денег.