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Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты 

Майк Габриелян 25 минут назад
Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты
Фото: depositphotos.com
Знание номера карты не дает мошенникам возможность увести деньги у жертвы. Поэтому они пытаются разузнать остальные данные с помощью социальной инженерии. Об этом агентству «Прайм» рассказал представитель Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

«Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например, очно, по телефону или через e-mail, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации», — сказал Сизов.

По его словам, невозможны операции с использованием только номера карты. Необходимы реквизиты, CV-кода, даты действия карты, код, присланный в СМС и т.д.. Поэтому злоумышленники стараются войти к жертве в доверие и получить все недостающие данные для последующего хищения денег.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники научились обманывать россиян с помощью вымышленных долгов по ЖКХ.
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Личный счет , Алексей Сизов
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