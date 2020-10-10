Кому и за что могут отключить «коммуналку» 

Юрист рассказал, кому и за что могут отключить свет, газ, воду и тепло. Член Ассоциации юристов России Артём Коростелев отметил, что по нынешним российским законам коммунальные услуги действительно могут отключить в многоквартирном или частном доме.

В частности, это грозит при задолженности по услугам, сообщает РИА Новости. Кроме того, услуги отключают для проведения ремонта и обслуживания инженерных систем.

«Через 10 рабочих дней после письменного предупреждения потребителя», — пояснил Коростелев.

При этом коммунальные услуги могут приостановить и без предварительного уведомления потребителя. Это происходит в случае аварии, стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, отключение грозит при несанкционированном подключении внутриквартирного оборудования и при использовании бытовых машин, мощность которых превышает максимально допустимые нагрузки.