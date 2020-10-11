Одобрены новые выплаты на детей

Правительство приняло проект распоряжения о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты готовит проект о дифференцированном пособии для детей в возрасте от трех до семи лет, так как после выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей достиг прожиточного минимума. По оценкам ведомства, на увеличение таких выплат понадобится около 95 миллиардов рублей.

Согласно принятому документу, Минтруду выделят дополнительные средства на предоставление субсидий российским регионам и Байконуру. Проект правительства позволит в полном объеме обеспечить такие выплаты в 2020 году.

Ежемесячные пособия с 1 января ввел президент Владимир Путин . Выплаты для семей с низкими доходами начались с 1 июня. Такие пособия в среднем по России составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка — порядка 5,5 тысячи рублей.

В начале сентября глава правительства Михаил Мишустин выделил на такие выплаты более 34,3 миллиарда рублей.

Правительство должно до 30 ноября провести оценку уровня доходов семей, которые получают ежемесячную выплату. По ее итогам — принять меры по увеличению с 1 января 2021-го размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В ходе обращения с ежегодным посланием Федеральному собранию Путин отметил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.