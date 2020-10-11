Названы причины для отключения «коммуналки»

Существует несколько причин, по которым россиянам могут ограничить доступ к получению коммунальных услуг, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

По словам члена Ассоциации юристов России Артёма Коростелёва, к ним относятся, прежде всего, долги за услуги ЖКХ, неправильное использование технического оборудования, а также угроза жизни и здоровью соседей.

Кроме этого, как отметил специалист, часто временное отключение коммунальных услуг происходит в силу проведения плановых профилактических ремонтных работ и проверки функционирования внутридомовых инженерных систем.

При этом, по словам Коростелёва, все ограничения или приостановки оказания услуг ЖКХ должны происходить только после предварительного уведомления об этом потребителя. Этот же порядок применяется и в случае неполной оплаты коммунальной услуги или не оплаты в сроки.

Отключение ЖКХ без уведомления законно только в том случае, если произошла какая-то авария и устранять её последствия нужно немедленно. К подобным ситуациям может относиться и период стихийных действий, и введение чрезвычайной ситуации.