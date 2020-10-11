«Грохнется»: системе накоплений предрекли крах

Нынешние российские власти, придерживающиеся либеральных представлений об экономике, социальной политике и устройстве государства в целом, обязательно приведут существующую систему накопления сбережений гражданами страны к тотальному краху.

Такого мнения придерживается известный российский экономист, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин , сообщает ИА DEITA.RU.

Своё мнение по поводу приближающегося кризиса, действий официальных властей России и последствий грядущих экономических потрясений эксперт высказал в ходе программы на YouTube-канале «День ТВ». По мнению Делягина, социально-экономическую обстановку в стране нельзя описать иначе, кроме как словом «катастрофическая».

Основные макроэкономические показатели государства прямо говорят о том, что при сохранении нынешнего либерального курса будущее России находится в очень большой опасности: экономического роста не было, нет и, скорее всего, не будет, реальный спрос населения даже на товары и услуги первой необходимости так и не восстановился, несмотря на все вливания правительства путём прямой финансовой помощи и льгот для малого бизнеса, цены на сырьё, как и привязанный к ним курс рубля, продолжают стагнировать, население стремительно нищает и уменьшается.

По словам Делягина, в таком режиме государство может просуществовать без потрясений максимум полгода. Через полгода вся эта конструкция должна грохнуться. Иного варианта просто нет. И тогда в ход пойдут различные инструменты, призванные уже окончательно избавить россиян от тяжёлого бремени накоплений, которые по какому-то, с точки зрения властей, недоразумению, до сих пор остались у обычных граждан.

Все деньги из накоплений граждан РФ должны перейти к государству, которое в условиях кризиса не может добыть их никаким другим путём: открывать резервы правительство не хочет, занимать на стороне тоже опасно, а развивать промышленность и производство нельзя потому, что это противоречит современной доктрине российских либералов, для которых главным источником дохода служат валютные спекуляции. Так что времени на то, чтобы перевести свои сбережения в надёжные активны остаётся не так много.