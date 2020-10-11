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Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные 

Майк Габриелян 1 час назад
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Фото: ТАСС
В России оплата банковскими картами ежегодно растет примерно на 60%. Но доля использования наличных денег также остается стабильной. Безналичный расчёт чаще всего выбирают жители Москвы и Петербурга. Регионы по-прежнему расплачиваются «живыми» рублями, пишет «Прайм».
Эксперты связывают такое положение дел с тем, что отдаленные уголки страны пока не имеют достаточно развитой инфраструктуры, оборудования для безналичного расчета. Помехой для перехода на безнал является и то, что многие люди старшего возраста боятся осваивать новые технологии.
Член Ассоциации профессиональных директоров АНД Николай Неплюев рассказал, что в России сейчас в обороте находится около 6 триллионов рублей наличными. С 2020 года постепенно планируется сокращать наличную денежную массу на 20-30% ежегодно. Но пока это только планы.

«Перевести россиян на безнал по максимуму станет возможно после преодоления всех технических и юридических проблем. На мой взгляд, это может произойти через 10-20 лет», — сказал председатель правления SBI Банка Андрей Карякин.

Эксперты считают, что коренной перелом с повсеместным переходом на безнал может случиться через 10-20 лет. Но полной отмены кэша не будет. Пока такого нет ни в одной стране мира, даже в самых развитых.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отмена наличных денег — одна из активно обсуждаемых тем в Германии. Более 75% граждан не поддерживают полный переход на безналичный расчет и предпочитают расплачиваться банкнотами.
Видео дня. Аналитики рассказали, что россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей
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Личный счет , Андрей Карякин
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