Пандемия внезапно помогла москвичам 

В Москве резко упал спрос на микрозаймы. Аналитики полагают, что это связано с удаленной работой: мэрия обязала компании перевести 30% сотрудников на дистанционку. Люди в итоге стали меньше тратить.

«Мы видим прямую корреляцию между массовым переводом москвичей на удаленную работу и снижением среди них спроса на микрофинансовые услуги. Это объясняется изменением поведения данных заемщиков в повседневной жизни — в условиях работы из дома они сокращают потребление в целом», — заявила гендиректор IDF Eurasia Ирина Хорошко, передаёт «Прайм».

Только за минувшую неделю доля займов в общем объеме снизилась на два процентных пункта, с 9,5% до 7,5%. Также уменьшилась средняя сумма запрашиваемого микрокредита. С 28 сентября по 2 октября она составляла около 13 700 рублей. С 5 до 9 октября показатель снизился до 12 400 рублей.