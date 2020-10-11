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Пандемия внезапно помогла москвичам 

Майк Габриелян 1 час назад
В Москве резко упал спрос на микрозаймы. Аналитики полагают, что это связано с удаленной работой: мэрия обязала компании перевести 30% сотрудников на дистанционку. Люди в итоге стали меньше тратить.

«Мы видим прямую корреляцию между массовым переводом москвичей на удаленную работу и снижением среди них спроса на микрофинансовые услуги. Это объясняется изменением поведения данных заемщиков в повседневной жизни — в условиях работы из дома они сокращают потребление в целом», — заявила гендиректор IDF Eurasia Ирина Хорошко, передаёт «Прайм».

Только за минувшую неделю доля займов в общем объеме снизилась на два процентных пункта, с 9,5% до 7,5%. Также уменьшилась средняя сумма запрашиваемого микрокредита. С 28 сентября по 2 октября она составляла около 13 700 рублей. С 5 до 9 октября показатель снизился до 12 400 рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в свободном доступе оказались данные жителей России, оформлявших микрозаймы в 2017–2019 годах.
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