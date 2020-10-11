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Россиян предупредили об обмане в сфере ЖКХ 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Россиян предупредили об обмане в сфере ЖКХ
Фото: РИА Новости
В Национальном центре финансовой грамотности предупредили о мошенниках, которые вымогают деньги у жильцов, представляясь сотрудниками сферы ЖКХ и судебными приставами. Об этом пишут «Известия».
По данным экспертов, обычно мошенники приходят вдвоем, один из них выдает себя за сотрудника управляющей компании другой — за пристава. Они звонят в квартиры и сообщают жильцам о задолженности за коммуналку, угрожают отключить электричество или газ.
Эксперты призвали не впускать незнакомцев в дом, выяснить их имена и должности, а затем позвонить в управляющую компанию и службу приставов. Там сообщат, действительно ли у них есть такие сотрудники и отправляли ли их на обход квартир.
В центре финансовой грамотности отметили, что мошенники могут не только выдумать задолженность, но и приходить к настоящему должнику: в этом им помогают списки должников, которые вывешивают на подъездах.
Обычно мошенники требуют оплатить задолженность наличными или переводом через терминал. Эксперты напомнили, что такие задолженности можно погасить только через банк, деньги необходимо отправлять по реквизитам, указанным в платежках.
Также нередко настоящие сотрудники коммунальных служб навязывают собственникам ненужные услуги и берут с них втридорога. Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов рассказал, что жильцы должны знать, кто управляет их домом и какая организация занимается обслуживанием газового оборудования, чтобы не попадать на такие уловки.

«Если к вам приходят люди и представляются другой организацией, вы можете смело отказываться от их навязанных услуг. Требуйте документ, который удостоверяет, что они действуют не как частное лицо, а также документ об оплате — товарная накладная, кассовый чек», — подчеркнул Сохранов.

Как сообщал «Рамблер», ранее опрошенные изданием Life эксперты призвали пенсионеров не хранить крупные суммы денег дома. Они предупредили россиян о мошенниках, которые пытаются проникнуть в квартиры под разными предлогами.
Злоумышленники воспользовались пандемией и придумали новые способы обмана: они выдают себя за врачей, социальных работников и сотрудников компаний, проводящих санитарную обработку помещений. Мошенники хорошо знают все места, где люди обычно прячут деньги. Нередко в квартиру они пытаются попасть вдвоем: пока один преступник отвлекает пенсионера, другой ищет сбережения.
Видео дня. Аналитики рассказали, что россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей
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Личный счет , газета "Известия"
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