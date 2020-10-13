В России хотят снизить плату за некачественные услуги ЖКХ

Авторы законопроекта предлагают изменять размер платы за коммунальные услуги не только при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, — но также в случае нарушения качества данных услуг. При этом из законодательства могут исключить положение, согласно которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф, говорится в пояснительной записке к документу.

В случае ненадлежащего исполнения обязанностей лицом, которое несёт ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ему придётся платить компенсацию ресурсоснабжающей организации, предоставляющей коммунальные услуги. Он должен будет компенсировать расходы, фактически понесённые ею вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги. Происходить это будет только в том случае, если сама ресурсоснабжающая организация надлежащим образом исполняла обязанности по поставке ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома.