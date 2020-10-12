Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.01
$
77.10
90.91
91.05
Прогноз
12.10 – 19.10
$
77.19
90.62
Индексы и котировки Brent
42.51
+0.24 Золото
1930.35
+0.08 РТС
1158.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1819
+0.0155
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

В потребкорзину включат актуальные при пандемии товары и услуги 

Прайм и ещё 2 53 минуты назад
В потребкорзину россиян внесут изменения
Фото: РИА Новости
Со следующего года в потребительскую корзину могут включить товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Росстата Павел Малков.
По его словам, речь, в частности, идет о ряде дезинфицирующих средств — например, геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средств для поверхностей.
Также в корзину могут включить услуги хостелов, спрос на которые возрастает в связи с развитием внутреннего туризма. В этом году из-за закрытия границ россиянам пришлось отдыхать на родине. В то же время задачу развития внутреннего туризма поставило руководство страны.
Кроме того, в будущем году планируется начать наблюдение за услугами, которые предоставляют цифровые сервисы. На фоне самоизоляции и перехода на удаленку приобрели популярность тематические пакеты телеканалов и медиасервисов.
В составе корзины уже сейчас есть мобильная связь, интернет и стационарная телефонная связь.
Росстат при расчете индекса потребительских цен (ИПЦ) собирает данные по 520 видам продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. Регулярно актуализируется и состав потребкорзины. Набор пересматривается раз в год.

«Сейчас смотрим на необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов. Частично там они есть, но не все. Помимо них рассматриваем и включение порядка 30 новых товаров», — сообщил Малков.

Видео дня. Аналитики рассказали, что россияне просрочили ипотеку на 77 миллиардов рублей
Прайм: последние новости
Когда у россиян отберут все наличные деньги Когда у россиян отберут все наличные деньги В России для семей с детьми от 3 до 7 лет выделено 8,8 млрд рублей В России для семей с детьми от 3 до 7 лет выделено 8,8 млрд рублей Путин: пенсии индексируют по справедливости Путин: пенсии индексируют по справедливости
Комментарии 1
Личный счет , Павел Малков , Росстат , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль может вернуться к курсам 2014 и 2016 годов
Рубль может вернуться к курсам 2014 и 2016 годов
Не так съели: на что «Ельцин-центр» получает миллиарды
Не так съели: на что «Ельцин-центр» получает миллиарды
В Москве закрыли отделение крупного банка
В Москве закрыли отделение крупного банка
Россия нашла замену нефти
Россия нашла замену нефти
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение