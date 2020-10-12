В потребкорзину россиян внесут изменения

Павел Малков. Со следующего года в потребительскую корзину могут включить товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Росстата

По его словам, речь, в частности, идет о ряде дезинфицирующих средств — например, геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средств для поверхностей.

Также в корзину могут включить услуги хостелов, спрос на которые возрастает в связи с развитием внутреннего туризма. В этом году из-за закрытия границ россиянам пришлось отдыхать на родине. В то же время задачу развития внутреннего туризма поставило руководство страны.

Кроме того, в будущем году планируется начать наблюдение за услугами, которые предоставляют цифровые сервисы. На фоне самоизоляции и перехода на удаленку приобрели популярность тематические пакеты телеканалов и медиасервисов.

В составе корзины уже сейчас есть мобильная связь, интернет и стационарная телефонная связь.

Росстат при расчете индекса потребительских цен (ИПЦ) собирает данные по 520 видам продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг. Регулярно актуализируется и состав потребкорзины. Набор пересматривается раз в год.