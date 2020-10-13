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В РФ зафиксирован рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
В РФ рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки
Фото: ТАСС
В 2020 году рекордное число россиян хочет рефинансировать ипотеку, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу Росбанка Илью Полякова.
В 2020 году зафиксирован рекордный рост заявок на рефинансирование ипотеки, позволяющее снизить платежную нагрузку по уже действующим кредитам, сказал Поляков.
По его словам, доля таких кредитов в выдачах по итогам августа выросла до 29% от общего объема выдач.
С мая по сентябрь 56% оформленных кредитов на новостройки были выданы в рамках ипотеки с господдержкой, рассказал банкир, отметив, что в последний месяц действия программы ожидается еще больший спрос на нее. Поляков не исключил возможности продления программы.
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Личный счет , Недвижимость , Ипотека , Илья Поляков , Росбанк , РИА Новости
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