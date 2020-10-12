Названо условие возврата индексации пенсий работающим

Российскому бюджету придётся увеличить свою ежегодную расходную часть на 200 миллиардов рублей для того, чтобы восторжествовала социальная справедливость, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

О том, что именно такая сумма понадобится для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, рассказали аналитики компании «Эксперт РА».

По мнению политолога Дмитрия Фетисова, несмотря на то, что это число кажется огромным, для бюджета оно может и не стать серьёзной проблемой.

Как отметил специалист, всё будет зависеть от того, насколько быстро наладится положение дел в экономике, учитывая меры борьбы с коронавирусом.

Напомним, что пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться ещё в 2016 году. Тогда эта мера была продиктована необходимостью экономии федерального бюджета.