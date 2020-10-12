Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.01
$
77.10
90.91
91.05
Прогноз
12.10 – 19.10
$
77.19
90.62
Индексы и котировки Brent
42.51
+0.24 Золото
1930.35
+0.08 РТС
1158.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1819
+0.0155
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Россияне могут потерять свои квартиры 

Артём Кульша 18 минут назад
Россияне могут потерять свои квартиры
Фото: РИА Новости
Россиянина могут выселить из квартиры в случае ее разрушения и неуплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом адвокат Надежда Ермолаева сообщила «Прайму».
Согласно положениям Жилищного кодекса, как сообщал «Рамблер», инвалиды, пенсионеры по возрасту, ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при исполнении своих обязанностей, не могут быть выселены из квартиры ни при каких условиях.
Выселение из квартиры, которая приватизирована, практически невозможно. Выселение из квартиры, которая находится в социальном найме без предоставления иного жилья, возможно в случае нарушения порядка пользования помещением и прав других жильцов, которое приводит к разрушению помещения, а выселение с предоставлением другого жилья возможно по решению суда в случае невнесения обязательных платежей на протяжении шести месяцев без уважительной причины.
При этом в законе упомянут только срок задолженности, а не ее размер, то есть даже неполная уплата суммы один раз в течение полугода избавляет от переселения.

«Однако подобные действия должника не исключают иных мер ответственности за просрочку», — предупредила Ермолаева.

Комментарии
Личный счет , Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Заглушая боль»: объяснена цель индексации пенсий
«Заглушая боль»: объяснена цель индексации пенсий
Лукашенко нашел способ наказать Литву
Лукашенко нашел способ наказать Литву
Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты
Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты
Беда в Европе обогатила Россию
Беда в Европе обогатила Россию
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение