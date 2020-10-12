Россияне могут потерять свои квартиры 

Россиянина могут выселить из квартиры в случае ее разрушения и неуплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом адвокат Надежда Ермолаева сообщила «Прайму».

Согласно положениям Жилищного кодекса, как сообщал «Рамблер», инвалиды, пенсионеры по возрасту, ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, погибших или пропавших без вести при исполнении своих обязанностей, не могут быть выселены из квартиры ни при каких условиях.

Выселение из квартиры, которая приватизирована, практически невозможно. Выселение из квартиры, которая находится в социальном найме без предоставления иного жилья, возможно в случае нарушения порядка пользования помещением и прав других жильцов, которое приводит к разрушению помещения, а выселение с предоставлением другого жилья возможно по решению суда в случае невнесения обязательных платежей на протяжении шести месяцев без уважительной причины.

При этом в законе упомянут только срок задолженности, а не ее размер, то есть даже неполная уплата суммы один раз в течение полугода избавляет от переселения.