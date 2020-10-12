Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.86
$
77.24
90.85
91.10
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.38
–0.07 Золото
1926.53
+0.02 РТС
1158.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1817
+0.0153
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Кудрин призвал раздать деньги россиянам 

Артём Кульша 28 минут назад
Кудрин призвал раздать деньги россиянам
Фото: ТАСС
Государство могло бы оказать большую поддержку населению и бизнесу во время пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19. Об этом председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил ТАСС.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Он предполагает сокращение дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 году до 1% в 2022-м, увеличение объема государственного долга до 20% ВВП в 2021-2022 годах и рост расходов в 2021-2023 годах.
Сегодня Кудрин дал интервью ТАСС. В ходе него главу Счетной палаты спросили, как бы он перераспределил расходы по статьям бюджета. Он ответил, что увеличил бы их общий уровень примерно на 500 миллиардов рублей. Тот факт, что в результате этого госдолг увеличится до 21%, Кудрин назвал не трагедией.

«Можно поглубже запустить руку в Фонд национального достояния. Надо тратить, но не разово, а немножко изменив бюджетное правило», — считает он.

Также Кудрин напомнил, что процент поддержки населения и бизнеса со стороны государства во время пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 составил около 3,9% ВВП, и высказал мнение, что абсолютно достойно, восполнимо, сообразно и пропорционально кризису было бы, если бы он был выше на 1,5-2% ВВП.
Видео дня. Как летняя засуха отразится на ценах
Комментарии 1
Личный счет , Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве закрыли отделение крупного банка
В Москве закрыли отделение крупного банка
Семьи с детьми получат новые выплаты
Семьи с детьми получат новые выплаты
На стройке «Газпрома» начались протесты
На стройке «Газпрома» начались протесты
Лукашенко нашел способ наказать Литву
Лукашенко нашел способ наказать Литву
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице