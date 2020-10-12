Кудрин призвал раздать деньги россиянам 

В сентябре, как сообщал «Рамблер», правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Он предполагает сокращение дефицита бюджета с 4,4% ВВП в 2020 году до 1% в 2022-м, увеличение объема государственного долга до 20% ВВП в 2021-2022 годах и рост расходов в 2021-2023 годах.

Сегодня Кудрин дал интервью ТАСС. В ходе него главу Счетной палаты спросили, как бы он перераспределил расходы по статьям бюджета. Он ответил, что увеличил бы их общий уровень примерно на 500 миллиардов рублей. Тот факт, что в результате этого госдолг увеличится до 21%, Кудрин назвал не трагедией.

«Можно поглубже запустить руку в Фонд национального достояния. Надо тратить, но не разово, а немножко изменив бюджетное правило», — считает он.

Также Кудрин напомнил, что процент поддержки населения и бизнеса со стороны государства во время пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 составил около 3,9% ВВП, и высказал мнение, что абсолютно достойно, восполнимо, сообразно и пропорционально кризису было бы, если бы он был выше на 1,5-2% ВВП.