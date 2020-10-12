Еще больше российских семей получат помощь

Правительство России выделило около 9 млрд рублей для дополнительных выплат пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Средства выделяются из-за увеличения числа семей с попадающих в эту категорию, сообщает кабмин.

Глава правительства страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 8,8 млрд рублей, которые пойдут на финансирование родителей с детьми от 3 до 7 лет, сообщила пресс-служба кабмина.

«Более 8,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 миллиона человек», — отмечается в сообщении кабинета министров.

Премьер-министр сообщал о дополнительном выделении денег регионам для семей с детьми на заседании министров 8 октября. Также после встречи кабмина было принято решение о финансировании еще более 1 млрд рублей субъектам федерации на ежемесячные пособия семьям, у которых появился на свет третий (или более) ребенок.

Регулярные пособия малоимущим гражданам с детьми от 3 до 7 лет введены указом президента Владимира Путина с 1 января этого года. Получать деньги люди стали с 1 июня.

Согласно распоряжению президента, выплаты в размере 50% от регионального прожиточного минимума ребенка имеют право получать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона, сообщает пресс-служба правительства.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале государственных слуг, при личном визите в много-функциональные центры (МФЦ) или органы социальной защиты.

В начале осени премьер-министр Мишустин говорил о том, что на такие цели уже зарезервировано более 34,3 миллиарда рублей.

Кабинет министров должен до начала календарной зимы провести оценку финансового состояния семей, которые получают ежемесячную выплату. После этого будет принято решение по индексации с 1 января следующего года размера пособия семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Ранее Путин во время обращения к Федеральному собранию говорил, что выплаты на ребенка от трех до семи лет в следующем году при необходимости могут вырасти вдвое.

Министерство труда и социальной защиты сообщило о том, что намерено подготовить проект дифференциации пособий для детей в возрасте от 3 до 7 лет из-за того, что среднедушевой доход не у всех семей поднялся до уровня прожиточного минимума после выдачи пособия в прежнем размере.

«С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Сейчас министерство вместе с региональными властями анализирует число семей, которым требуется увеличенная поддержка. Рассматривается вариант повышения суммы выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для тех родителей, у которых нынешний размер пособия не позволяет повысить среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума.

Помимо помощи для категории семей с детьми 3-7 лет правительство России одобрило ежемесячные пособия для граждан России, у которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Выплаты россияне с детьми от 3 до 16 лет получают с 1 июня этого года, размер пособия составляет 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно было до 1 октября 2020 года. По данным Минкомсвязи России, всего было подано 14 млн заявлений на получение единоразовой выплаты на несовершеннолетних детей до 16 лет.