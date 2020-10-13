В Москве упростили порядок получения выплат на детей

"В правовые акты города Москвы внесены изменения, благодаря которым для получения государственных услуг и мер социальной поддержки гражданам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства. Постановление правительства Москвы по данному вопросу о внесении изменений, исключающих при предоставлении государственных услуг обязанность граждан представлять сведения о заработке и решения (заключения, разрешения), выдаваемые органами опеки и попечительства подписал мэр города Сергей Собянин", — говорится в сообщении.