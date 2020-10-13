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Порядок получения выплат на детей упростили в Москве 

ТАСС и ещё 15 2 часа назад
В Москве упростили порядок получения выплат на детей
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, упрощающее порядок получения выплат на детей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В правовые акты города Москвы внесены изменения, благодаря которым для получения государственных услуг и мер социальной поддержки гражданам не нужно будет представлять сведения о доходе с места работы и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства. Постановление правительства Москвы по данному вопросу о внесении изменений, исключающих при предоставлении государственных услуг обязанность граждан представлять сведения о заработке и решения (заключения, разрешения), выдаваемые органами опеки и попечительства подписал мэр города Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Ранее такие справки требовались для получения ряда мер социальной поддержки, связанных с оформлением денежных выплат на детей. Теперь для получения необходимых данных от заявителей, ведомства будут взаимодействовать между собой в электронном формате.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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